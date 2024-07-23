Обучающая программа для молодых волонтёров «Топ-волонтёр» пройдёт в Пскове

09:59, 23 июля 2024, ПАИ

Обучающая программа для молодых волонтёров воркшоп «Топ-волонтёр» в рамках проекта #ДОБРОлаборатория60 пройдёт в Пскове сегодня, 23 июля. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала специалист по организации деятельности «Движения первых» в Опочецком муниципальном округе Маргарита Кипель.

Мероприятие состоится в 14:00 в Доме офицеров Пскова. Проект «Добролаборатория» является победителем конкурса «Регион добрых дел». Его основная задача – развитие добровольчества в разных направлениях, пояснила Маргарита Кипель.

«Формат воркошопа предполагает разработку детьми мероприятий для добровольцев. Мероприятия впоследствии будут реализованы в муниципалитетах Псковской области. 50 представителей из разных районов Псковской области: Островского, Новоржевского, Печорского, Псковского, Опочецкого, Пыталовского, Палкинского, Бежаницкого, а также из Великих Лук примут участие в воркшопе. Среди участников как взрослые, так и дети», – рассказала эксперт.

На мероприятии будут присутствовать врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва, руководитель регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Итоги проекта «Добролаборатория» подведут 5 декабря – будет выделен лучший волонтёр в пяти направлениях: экологическое волонтёрство, волонтёрство в сфере культуры, патриотическое волонтёрство, социальное, волонтёрство в сфере спорта и ЗОЖ и медиаволонтёры. Помимо этого, будет вручён Кубок добра лучшего муниципального образования, которое реализует достаточное количество добровольческих мероприятий.

«Для участников пройдут обучающие мероприятия – экослёт, который состоится в сентябре на базе отдыха «Алоль», фестиваль «Вкус жизни», направленный на приобщение к здоровому образу жизни, и форум волонтёров культуры «АРТишок», – заключила Маргарита Кипель.