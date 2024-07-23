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Спорт

70 участников собрал псковский турнир в честь Международного дня шахмат

70 шахматистов приняли участие в турнире в честь Международного дня шахмат, который прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 20 июля. Об этом сообщается в группе клуба «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

70 участников собрал псковский турнир в честь Международного дня шахмат. Фото: ПАИ

Медали турнира по быстрым шахматам разыграли спортсмены из Пскова, Великих Лук, Псковского района, Москвы, Ленинградской области и Алтая.

По итогам девяти туров первое место, набрав 8,5 очка, занял пскович Александр Кульнев. Второе место на счету его земляка Григория Шаранкова. Замкнул тройку лидеров гость из Москвы Павел Эйнор.

В индивидуальных номинациях лучшим ветераном турнира стал Владимир Полевой, среди девушек лучше всех выступила Алина Павлова, а у юниоров победил Ростислав Бобовкин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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