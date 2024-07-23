Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

10:38, 23 июля 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова













При исполнении воинского долга погибли гвардии лейтенант Николай Матвиец, гвардии старший сержант Дмитрий Роор, гвардии ефрейтор Алексей Павлов, гвардии ефрейтор Анатолий Рудка, ефрейтор Артём Грабовский, ефрейтор Владимир Патраманский, рядовой Константин Жданов.

Михаил Ведерников выразил свои соболезнования семьям погибших военнослужащих. «Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим героям», – отметил глава региона.