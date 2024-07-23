Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Герои, погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Герои, погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Герои, погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Герои, погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Герои, погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Герои, погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Герои, погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли гвардии лейтенант Николай Матвиец, гвардии старший сержант Дмитрий Роор, гвардии ефрейтор Алексей Павлов, гвардии ефрейтор Анатолий Рудка, ефрейтор Артём Грабовский, ефрейтор Владимир Патраманский, рядовой Константин Жданов.

Михаил Ведерников выразил свои соболезнования семьям погибших военнослужащих. «Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим героям», – отметил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Юрий Семёнов станет гостем программы «Оглавление»
23 июля 2024

«За час убила около 30 штук»: полчища тараканов атакуют жителей одной из улиц Пскова
23 июля 2024

Псковичи создают авторские изделия из старых вещей
23 июля 2024

Псковские десантники получили госнаграды
23 июля 2024

Александр Гончаренко: Псков всегда славился самобытностью и талантом своих жителей
23 июля 2024

Завершился первый этап обучения по программе «Время героев»
23 июля 2024

Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове
23 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...