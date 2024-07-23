Спортсмены Псковской области поучаствовали в акции в честь 100-летия Федерации шахмат России

10:56, 23 июля 2024, ПАИ

Федерация шахмат России совместно с Федерацией шахмат Псковской области провели всероссийскую акцию «100 сеансов в 100 городах России» в честь празднования столетия со дня создания российской федерации шахмат. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В Псковской области сеансы одновременной игры прошли в Великих Луках, Пыталово, Плюссе и Опочке.

Сеансёрами выступили чемпионы и призёры чемпионатов Северо-Западного федерального округа и Псковской области, ведущие тренеры и организаторы шахматного движения Псковщины. Отличившихся участников сеансов наградили дипломами Федерации шахмат России.

В Великих Луках сеанс одновременной игры для ветеранов города провёл кандидат в мастера спорта Валерий Жихарев. В большинстве партий победу одержал сеансёр, однако трое шахматистов смогли одержать над ним победу, а двое сыграли вничью.

В Опочке сеанс вёл директор местной гимназии Юрий Богашёв. В рамках мероприятия на его счету пять побед, семь ничьих и пять поражений.

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