Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове
Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
С 29 июля по 5 августа с 8:00 до 23:00 для проведения дорожных работ будет перекрыта одна полоса проезжей части на площади Декабриста Пущина.
С 1 по 9 августа с 8:00 до 17:00 для ремонта железнодорожного переезда «272-й км станции Любятово» будет перекрыта одна полоса проезжей части Зонального шоссе в районе железнодорожного переезда.
Водителей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>