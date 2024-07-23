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Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове

Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове. Фото: ПАИ

С 29 июля по 5 августа с 8:00 до 23:00 для проведения дорожных работ будет перекрыта одна полоса проезжей части на площади Декабриста Пущина.

С 1 по 9 августа с 8:00 до 17:00 для ремонта железнодорожного переезда «272-й км станции Любятово» будет перекрыта одна полоса проезжей части Зонального шоссе в районе железнодорожного переезда.

Водителей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.

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