Концерт органной музыки «Гении барокко» пройдёт в Пскове

11:06, 23 июля 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Гении барокко» пройдёт 27 июля в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Для гостей выступит органистка Татьяна Мерцалова. Она исполнит органные музыкальные шедевры композиторов и органистов эпохи барокко XVII–XVIII веков: немцев Дитриха Букстехуде, Арнольда Маттиаса Брункхорста, Иоганна Себастьяна Баха, а также итальянского композитора, органиста и клавесиниста Доменико Циполи.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование, которые можно сделать непосредственно перед началом.

Продолжительность – 60 минут без антракта.