Псковичи создают авторские изделия из старых вещей

11:51, 23 июля 2024, ПАИ

Псковская «Лаборатория апсайклинга» шьёт дизайнерские изделия из ненужных вещей – старых пуховиков, курток, порванных джинсов и пуховиков.

Лаборатория появилась при ПсковГУ. Несколько лет назад преподаватели и студенты Псковского государственного университета начали готовиться к участию во Всероссийском конкурсе студенческих проектов «Твой ход». Проект ПсковГУ назывался «Мода из комода» – школьников учили переделывать вещи и проводить мастер-классы. Спустя время стали появляться коллекции в духе апсайклинга «Южная ночь», «Земли драконов», «Мондриан».

Во Всероссийском конкурсе «Твой ход» студенты «Моды из комода» не смогли победить, но нашли финансирование на проект через Фонд президентских грантов. Так в ПсковГУ открылась «Лаборатория апсайклинга» под руководством старшего преподавателя кафедры дизайна Натальи Елисеевой.

Целью лаборатории является создание экологического мышления среди молодого поколения. Для школьников и студентов проводят мастер-классы по переработке одежды и встречи с дизайнерами.

Подробнее о том, как «Лаборатория апсайклинга» сотрудничает с Псковским детским фондом и помогает животным, а также о том, кто может стать участником творческого объединения, читайте в статье «Псковской правды».