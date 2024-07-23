Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи создают авторские изделия из старых вещей

Псковская «Лаборатория апсайклинга» шьёт дизайнерские изделия из ненужных вещей – старых пуховиков, курток, порванных джинсов и пуховиков.

Фото из соцсетей псковской «Лаборатории апсайклинга»

Лаборатория появилась при ПсковГУ. Несколько лет назад преподаватели и студенты Псковского государственного университета начали готовиться к участию во Всероссийском конкурсе студенческих проектов «Твой ход». Проект ПсковГУ назывался «Мода из комода» – школьников учили переделывать вещи и проводить мастер-классы. Спустя время стали появляться коллекции в духе апсайклинга «Южная ночь», «Земли драконов», «Мондриан».

Во Всероссийском конкурсе «Твой ход» студенты «Моды из комода» не смогли победить, но нашли финансирование на проект через Фонд президентских грантов. Так в ПсковГУ открылась «Лаборатория апсайклинга» под руководством старшего преподавателя кафедры дизайна Натальи Елисеевой.

Целью лаборатории является создание экологического мышления среди молодого поколения. Для школьников и студентов проводят мастер-классы по переработке одежды и встречи с дизайнерами.

Подробнее о том, как «Лаборатория апсайклинга» сотрудничает с Псковским детским фондом и помогает животным, а также о том, кто может стать участником творческого объединения, читайте в статье «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Юрий Семёнов станет гостем программы «Оглавление»
23 июля 2024

«За час убила около 30 штук»: полчища тараканов атакуют жителей одной из улиц Пскова
23 июля 2024

Псковичи создают авторские изделия из старых вещей
23 июля 2024

Псковские десантники получили госнаграды
23 июля 2024

Александр Гончаренко: Псков всегда славился самобытностью и талантом своих жителей
23 июля 2024

Завершился первый этап обучения по программе «Время героев»
23 июля 2024

Площадь Декабриста Пущина и Зональное шоссе частично перекроют в Пскове
23 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...