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Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли в Пскове

Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли в УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой прошли в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области

В соревнованиях приняли участие 11 команд. Полицейским нужно было преодолеть несколько препятствий – стену, лабиринт, разрушенный мост, а также поразить мишени из пистолета Макарова с дистанции 20 метров.

Испытания требуют выносливости и физической подготовки от участников – препятствия нужно преодолеть с ускорением и точно поразить пять мишеней, отметили в пресс-службе.

Первое место заняла команда центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, второе – ОМВД России по городу Великие Луки, третье – УМВД России по городу Пскову. В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет золото выиграл Константин Лобанов, серебро – Михаил Кротинов, бронзу – Сергей Судаков. В возрастной категории старше 35 лет победу одержал Евгений Гаврилов, второе место занял Дмитрий Шрайнер, замкнул тройку лидеров Владимир Гуменчук.

Теперь победители отправятся на межрегиональные соревнования в Уфу.

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