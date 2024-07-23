Жару до 30 градусов прогнозируют в Псковской области 24 июля

12:26, 23 июля 2024, ПАИ

Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 24 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, а днём – от +25 до +30.

Атмосферное давление будет ниже нормы.