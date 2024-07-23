Псковичи отправились на фестиваль «Таврида.Арт-2024»

12:21, 23 июля 2024, ПАИ

Делегация из Псковской области в составе девяти человек отправилась на фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.Арт-2024» в Крым. Он проходит уже в шестой раз, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

В бухте Капсель псковичам предстоит пробыть с 26 по 28 июля.

Среди многочисленных летних музыкальных фестивалей России особенно выделяется мероприятие «Таврида.Арт». Это уникальная площадка, где собираются деятели разных видов искусства – писатели, художники, музыканты, дизайнеры, режиссёры, архитекторы и скульпторы. Фестиваль представляет собой креативный кластер, в котором начинающие и опытные творцы общаются, генерируют новые идеи, обсуждают текущие и будущие проекты, рассказали в региональном комитете.

В 2024 году фестиваль посвящён теме многонациональности России. Через призму молодого искусства участники посмотрят на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России.