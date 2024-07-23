Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу «Ледовое побоище»
Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу «Ледовое побоище» в Псковском районе во вторник, 23 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
В церемонии принял участие также врио председателя комитета по молодёжной политике региона Дмитрий Яковлев.
Добавим, что вчера колонна байкеров из Кемерово под флагом 376-й Кузбасско-Псковской дивизии, которая освобождала Псков, приехала в Изборск.
Отметим, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) побывал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 июля 2024
Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу «Ледовое побоище»