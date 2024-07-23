Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу «Ледовое побоище»

13:26, 23 июля 2024, ПАИ

Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу «Ледовое побоище» в Псковском районе во вторник, 23 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

















В церемонии принял участие также врио председателя комитета по молодёжной политике региона Дмитрий Яковлев.

Добавим, что вчера колонна байкеров из Кемерово под флагом 376-й Кузбасско-Псковской дивизии, которая освобождала Псков, приехала в Изборск.