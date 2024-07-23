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Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу «Ледовое побоище»

Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу «Ледовое побоище» в Псковском районе во вторник, 23 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
  • Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу ​«Ледовое побоище»
    Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

В церемонии принял участие также врио председателя комитета по молодёжной политике региона Дмитрий Яковлев.

Добавим, что вчера колонна байкеров из Кемерово под флагом 376-й Кузбасско-Псковской дивизии, которая освобождала Псков, приехала в Изборск.

Отметим, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) побывал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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