Выставка Банка России «От купюр» открылась в Пскове

13:29, 23 июля 2024, ПАИ

Выставка «История бумажных денег от купюр» открылась в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2). На ней посетители смогут познакомиться с отдельными экспонатами из собрания Музея Банка России, посвящёнными прошлому и настоящему российских бумажных денег, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Благодаря выставке посетители смогут узнать, как каждая эпоха находила своё отражение на деньгах – в оформлении и способах защиты, какие приёмы использовали, чтобы население быстрее привыкло к новым банкнотам, а также много другое.

Кроме того, гости выставки на фотостендах увидят, как менялись бумажные деньги от XVIII века до наших дней. Выставка будет работать до 5 августа.