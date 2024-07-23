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Общество

Выставка Банка России «От купюр» открылась в Пскове

Выставка «История бумажных денег от купюр» открылась в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2). На ней посетители смогут познакомиться с отдельными экспонатами из собрания Музея Банка России, посвящёнными прошлому и настоящему российских бумажных денег, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Благодаря выставке посетители смогут узнать, как каждая эпоха находила своё отражение на деньгах – в оформлении и способах защиты, какие приёмы использовали, чтобы население быстрее привыкло к новым банкнотам, а также много другое.

Кроме того, гости выставки на фотостендах увидят, как менялись бумажные деньги от XVIII века до наших дней. Выставка будет работать до 5 августа.

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