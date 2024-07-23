Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юные зрители фестиваля «Музыка на воде» в Пскове смогут встретиться с Фьёками

Юные зрители фестиваля «Музыка на воде» в Пскове смогут встретиться с Фьёками, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Фьёк – добрый волшебник! Он пушистый, как пёрышко, круглый, как пузырик, лёгкий, как облачко, воздушный, как хлопья, белоснежный, как ангел, и весёлый, как клоун-мим! Увидев Фьёка на улице, зрители испытывают приступ восторга и смеха. А если удастся прикоснуться к пушистику, то можно загадать желание! Фьёки будут ждать вас на полянке за полчаса до каждого концерта фестиваля. Приходите и приводите друзей», – отметили в пресс-службе ТКД.

Напомним, фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове с 16 по 17 августа. Подробнее читайте здесь.

«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в Пскове
23 июля 2024

Глава Порховского района отметил увеличение турпотока в муниципалитет
23 июля 2024

В Гдове в передвижном маммографе поставили рекорд
23 июля 2024

Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
23 июля 2024

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая поздравила псковичей с Днём города
23 июля 2024

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём города
23 июля 2024

Псковичам предлагают отправиться в музейное путешествие в Вечашу
23 июля 2024

Глава Порховского района: Мы поставили создание ТОС в приоритет

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...