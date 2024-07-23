Юные зрители фестиваля «Музыка на воде» в Пскове смогут встретиться с Фьёками

14:26, 23 июля 2024, ПАИ

Юные зрители фестиваля «Музыка на воде» в Пскове смогут встретиться с Фьёками, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Фьёк – добрый волшебник! Он пушистый, как пёрышко, круглый, как пузырик, лёгкий, как облачко, воздушный, как хлопья, белоснежный, как ангел, и весёлый, как клоун-мим! Увидев Фьёка на улице, зрители испытывают приступ восторга и смеха. А если удастся прикоснуться к пушистику, то можно загадать желание! Фьёки будут ждать вас на полянке за полчаса до каждого концерта фестиваля. Приходите и приводите друзей», – отметили в пресс-службе ТКД.

Напомним, фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове с 16 по 17 августа. Подробнее читайте здесь.

«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.