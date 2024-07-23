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Псковичам предлагают отправиться в музейное путешествие в Вечашу

Псковичам предлагают отправиться в музейное путешествие в Вечашу, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«На берегу озера Песно среди живописных пейзажей стоит одна усадьба. Имя ей Вечаша. Тут великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков провёл несколько летних сезонов и сочинил всемирно известные оперы-сказки «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», – отметили сотрудники музея.

Псковский музей-заповедник приглашает отправиться в Вечашу однодневным туром из Пскова. Каждый желающий сможет прогуляться по тенистым парковым аллеям, которые ведут к озеру, побывать на экскурсии в музее-усадьбе и насладиться классическим русским чаепитием в духе XIX века.

Будет сделан акцент на совместном проекте Псковского музея и Национального музея музыки – выставке «Что ни опера, то сказка». На ней можно увидеть уникальный театральный костюм Фёдора Шаляпина, сшитый для исполнения роли Ивана Грозного. Также будут представлены фотографии Николая Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора, музыкальные автографы, эскизы декораций.

Отправление состоится в субботу, 17 августа, в 11:00 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе:

  • с 11:00 до 12:30 – путь от Пскова до Вечаши с экскурсионным сопровождением;
  • с 12:30 до 14:00 – экскурсия по музею-усадьбе;
  • с 14:00 до 14:15 – чаепитие;
  • с 14:15 до 15:15 – свободное время для прогулок;
  • с 15:15 до 16:45 – обратный путь в Псков.

Обязательна предварительная запись. Билеты можно приобрести в кассе музея (улица Некрасова, 7) или онлайн.

Телефон для справок и бронирования экскурсии (8 8112) 66-33-11.

«Важно: организатор не несёт ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах. Места в автобусе распределяются организатором экскурсии по мере продажи билетов. Количество мест ограничено», – заметили в музее.

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