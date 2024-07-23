Гдовские «Хищники» борются за награды всероссийского турнира по микрофутзалу

15:14, 23 июля 2024, ПАИ

Гдовская команда «Хищники» принимает участие во Всероссийском турнире по микрофутзалу «Россия вперёд!». Старты проходят в Московской области, сообщает районная газета «Гдовская заря».

«Хищники» обыграли в первом матче соревнований команду из Новосибирска со счётом 3:2, а затем выиграли у воронежских спортсменов 4:1. Эти победы вывели гдовских футболистов в полуфинал. Сегодня, 23 июля, состоится игра за первое место в подгруппе с ульяновской «Волгой».

«Ребята много и упорно готовились к этим соревнованиям, поэтому в первый день игр, а это было вчера, они проявили свой характер и отлично справились с поставленными задачами», – рассказал тренер команды Константин Албегов.

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