Лётчики Псковской области занимают лидирующие позиции на чемпионате России по сверхлёгкой авиации
Спортсмены Псковской области занимают лидирующие позиции на чемпионате России по сверхлёгкой авиации. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер региональной сборной Екатерина Козырева.
Всего в соревнованиях принимают участие более 50 спортсменов из Нижегородской, Владимирской, Тульской, Новгородской и Псковской областей, Пермского края, а также Башкортостана. Псковскую область представляют пять спортсменов в трёх дисциплинах. Экипаж Владимира Козырева и Анны Козыревой борется за награды в дисциплине «микросамолёт-2», Мирон Антипов соревнуется в дисциплине «микросамолёт-1», а Константин Лужецкий и Виктория Семёнова соревнуются в «автожире».
«По предварительным подсчётам, наши спортсмены занимают лидирующие позиции, но пока о точных результатах говорить рано, так как соревнования в разгаре», – отметила Екатерина Козырева.
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Лётчики Псковской области занимают лидирующие позиции на чемпионате России по сверхлёгкой авиации
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