Лётчики Псковской области занимают лидирующие позиции на чемпионате России по сверхлёгкой авиации

15:29, 23 июля 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области занимают лидирующие позиции на чемпионате России по сверхлёгкой авиации. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер региональной сборной Екатерина Козырева.

Всего в соревнованиях принимают участие более 50 спортсменов из Нижегородской, Владимирской, Тульской, Новгородской и Псковской областей, Пермского края, а также Башкортостана. Псковскую область представляют пять спортсменов в трёх дисциплинах. Экипаж Владимира Козырева и Анны Козыревой борется за награды в дисциплине «микросамолёт-2», Мирон Антипов соревнуется в дисциплине «микросамолёт-1», а Константин Лужецкий и Виктория Семёнова соревнуются в «автожире».

«По предварительным подсчётам, наши спортсмены занимают лидирующие позиции, но пока о точных результатах говорить рано, так как соревнования в разгаре», – отметила Екатерина Козырева.

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