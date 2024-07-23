470 килограммов дизельного топлива украли трое жителей Дно

15:51, 23 июля 2024, ПАИ

470 килограммов дизельного топлива на станции Дно Псковской области украли трое местных жителей в возрасте от 33 до 37 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские выяснили, что подозреваемые, которые были сотрудниками одной из транспортных организаций, днём использовали заранее подготовленные пластиковые канистры и разводной ключ, чтобы слить более 470 килограммов горючего вещества из топливной системы локомотива.

Затем они планировали сбросить заполненные канистры с локомотива, погрузить «добычу» в личный автомобиль одного из участников и скрыться. Но им не удалось довести свой преступный замысел до конца – их задержала транспортная полиция.

Сумма ущерба, причинённого транспортной организации, составила более 25 тысяч рублей.

Следствие Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчин возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.