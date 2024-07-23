Соревнования на Кубок Пскова по армрестлингу планируют провести 17 августа
Соревнования на Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского планируют провести 17 августа, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга Псковской области.
В соревнованиях смогут принять участие атлеты старше 14 лет. Девушки посоревнуются в абсолютной весовой категории, юниоры выступят в весе до 70, до 80, свыше 80 килограммов и абсолютной категории. Мужчины поборются за медали в весовых категориях до 75, до 85, до 95 килограммов и в абсолюте.
Призёров соревнований в своих категориях наградят грамотами, а призёры абсолютного зачёта дополнительно получат медали от Федерации армрестлинга Псковской области. Организаторы принимают предварительные заявки до 16 августа.
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