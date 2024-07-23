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Общество

Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе

Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе сегодня, 23 июля, сообщает газета «Призыв».

Фото здесь и далее: Владимир Бумаков

За этот срок произошло много интересных событий.

«Мы давно подбирались к этому ДОТу и вот работаем в нём уже второй день. Работа проведена колоссальная. Вручную вынесено несколько кубов чистого песка, которым были засыпаны обломки взорванного сооружения, расчищены остатки уцелевших казематов», – отметил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

  • Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
    Фото: Владимир Бумаков
  • Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
    Фото: Владимир Бумаков
  • Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
    Фото: Владимир Бумаков
  • Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
    Фото: Владимир Бумаков
  • Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
    Фото: Владимир Бумаков
  • Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
    Фото: Владимир Бумаков

Он также уточнил, что о правильном пути говорят находки.

«Гарнизон ДОТа сражался отчаянно, бой шёл даже внутри ДОТа. Следы попаданий от очереди немецкого пулемёта на внутренней стене каземата, ручки от советских гранат РГ-33, обнаруженные внутри ДОТа, советские гильзы внутри и немецкие гильзы снаружи ДОТа. Точно установлено, что на нижнем этаже ДОТа был сильный пожар», – подчеркнул он.

Об этом лучше любых слов говорят оплавленные советские противогазы и толстенный слой жирной копоти на стенах и потолке.

«Очень интересной находкой стал рулон рубероида, с вплавленным в него силуэтом крышки от солдатского котелка. А ещё смятые взрывом советские солдатские котелки с фамилиями их владельцев. Теперь мы будем копать этот ДОТ до победного конца. Не исключаю, что останки наших павших солдат там – внизу взорванного укрепления», – заключил Владимир Бумаков.

Ранее сообщалось, что в этой экспедиции участвуют почти 50 добровольцев, большинство уже опытные бойцы, побывавшие в экспедициях несколько раз.

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