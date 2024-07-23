В Гдове в передвижном маммографе поставили рекорд

16:34, 23 июля 2024, ПАИ

Гдовички поставили рекорд, проявив заботу о собственном здоровье. Во время очередного приезда в Гдов передвижного маммографа диагностику прошли 64 человека, пишет газета «Гдовская заря».

В предстоящую субботу, 27 июля, маммограф снова будет работать в Гдове у здания поликлиники районной больницы с 10:00 до 14:00.

«Убедительная просьба, запишитесь на диагностику заранее. Сделать это можно в кабинетах Гдовской поликлиники № 1, 2 и 13», – отметили в газете.

Напомним, что маммография – это метод раннего выявления рака молочной железы. Маммография рекомендована для всех женщин старше 40 лет в качестве ежегодного профилактического метода обследования.

Статистика показывает, что введение процедуры в практику позволило на 35% снизить в России смертность от рака груди среди женщин до 50 лет. Крайне важно выявить проблему, если она существует, как можно раньше. Тогда прогнозы на ремиссию медики будут делать гораздо увереннее.

Ранее сообщалось, что диспансеризация помогла обнаружить у псковички рак груди первой стадии.