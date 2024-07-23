Псковское предприятие получило право экспортировать рыбу и морепродукты в Грузию и страны ЕС

18:13, 23 июля 2024, ПАИ

Псковское предприятие получило право экспортировать рыбу и морепродукты в Грузию и страны Европейского союза, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Руководители ООО «Рыба Псковщины» направили заявку для включения предприятия в реестр экспортёров. Специалисты в ходе выездного обследования изучили технологические характеристики предприятия и протоколы лабораторных испытаний. Мероприятие проведено для установления соответствия деятельности рыбоперерабатывающего предприятия основополагающим требованиям в области ветеринарии для поставок подконтрольной продукции в Грузию и страны Европейского союза.

В июле 2024 года было принято решение внести компанию в федеральный реестр экспортёров в подсистеме «Цербер» государственной информационной системы в области ветеринарии с правом экспорта рыбопродукции, свежей мороженой и охлаждённой рыбы и морепродуктов, рыбного филе (пангасиуса) и другого мяса рыбы (фарша) в Грузию и страны Европейского союза.