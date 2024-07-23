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Общество

«80-летию со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков посвящается»: псковичей приглашают на новую выставку

Подлинные уникальные экспонаты и документы, связанные с оккупацией и освобождением города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, можно увидеть на выставке в Центре туризма и творческих индустрий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Экспозиция «80-летию со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков посвящается». Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Представлено более 100 экспонатов из частых коллекций Музея армии и флота Павла Дроздова и Николая Горбачёва, среди предметов – пехотные лопатки, бронежилет, карта освобождения Псковщины.

Экспозиция «80-летию со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков посвящается» будет открыта по адресу Георгиевская, 4 до 13 августа. Вход свободный.

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