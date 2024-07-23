Мопедист сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Стругокрасненском районе

20:40, 23 июля 2024, ПАИ

Мопедист допустил наезд на пешехода и скрылся с места. ДТП произошло на 13-м километре автомобильной дороги Новоселье – Моложане у деревни Моложане сегодня, 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал пешеход. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.