Мопедист сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Стругокрасненском районе
Мопедист допустил наезд на пешехода и скрылся с места. ДТП произошло на 13-м километре автомобильной дороги Новоселье – Моложане у деревни Моложане сегодня, 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал пешеход. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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