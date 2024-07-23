Флайборд-шоу показали в Пскове

22:01, 23 июля 2024, ПАИ

Флайборд-шоу в рамках фестиваля «Псков молодой» проходит на городском пляже сегодня, 23 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

Для псковичей выступала мировая шоу-группа «Гидроцирк». Трюки на воде выполнили райдеры: Артур Мищук, Герман Хомяков, Александр Ощипок и Михаил Брызгалов.

С полной программой праздничных мероприятий ко Дню города Пскова можно ознакомиться здесь.