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В Себежском районе состоялись соревнования по волейболу, посвящённые освобождению района от немецко-фашистских захватчиков

В Себежском районе состоялись соревнования по волейболу, посвящённые освобождению района от немецко-фашистских захватчиков. Состоязания прошли сегодня, 23 июля, пишет газета «Призыв».

​В Себежском районе состоялись соревнования по волейболу, посвящённые освобождению района от немецко-фашистских захватчиков. Фото здесь: газета «Призыв»

В турнире приняли участие 26 спортсменов из Себежа, Идрицы, Пскова, Невеля, Опочки, Миоры (Витебская область).

Перед началом соревнований участники почтили память павших защитников в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Молодёжка», второе – «Судьи», на третьем месте – «Орлятки».

В завершение состязаний участники поблагодарили организаторов, в первую очередь Романа Гуза, подвижника себежского волейбола, который оборудовал две игровые площадки, организовал питание участников, обеспечил судейство.

Отметим, соревнования проходили при поддержке главы района Леонида Курсенкова и МАУ ИЦ «Себеж-Ресурс» Дарьи Козьяковой.

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