Пожарные ликвидируют возгорание в квартире многоэтажного дома в Невеле

23:14, 23 июля 2024, ПАИ

Возгорание в квартире произошло на пятом этаже многоквартирного дома на улице Карла Либнехта в Невеле сегодня, 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Эвакуированы все жильцы дома. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, газовая служба.

Обстоятельства произошедшего выясняются.