Пожарные ликвидируют возгорание в квартире многоэтажного дома в Невеле
Возгорание в квартире произошло на пятом этаже многоквартирного дома на улице Карла Либнехта в Невеле сегодня, 23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Эвакуированы все жильцы дома. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, газовая служба.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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23 июля 2024
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