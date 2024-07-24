Врач назвала продукты, повышающие работоспособность
Употребление яблок, апельсинов и жирных сортов рыбы может придать сил и энергии в течение рабочего дня, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
Прежде всего, следует обратить внимание на фрукты. Например, обычные яблоки надолго дают организму энергию, а апельсины даже способны поднять настроение. Бананы обеспечивают человека калием для правильной работы сердца, а авокадо – питательными веществами и омега-жирными кислотами для прилива сил, отметила Мария Калошина.
Также врач-эндокринолог отметила пользу жирных сортов рыбы: омега-3 жирные кислоты, которые в ней содержатся, снижают уровень усталости и улучшают работу мозга.
При этом мясо в рационе должно быть нежирным, лучше всего курица и индейка. Тогда организм не будет тратить драгоценную энергию на переваривание пищи, а наоборот, появятся силы, пояснила Мария Калошина.
Врач также отметила важность овощей в рационе, поскольку они являются ценным источником клетчатки, витаминов и минералов. Цельнозерновые продукты дают организму энергию на долгое время, а бобовые содержат магний и калий, которые необходимы организму, добавила она.
Кроме того, врач подчеркнула, что тёмный шоколад может быстро придать организму сил. В тёмном шоколаде много какао-бобов, содержащих антиоксиданты – вещества, которые контролируют обменные процессы в организме.
«Однако употреблять темный шоколад с целью взбодриться стоит без фанатизма, поскольку он остается высококалорийным продуктом», – заключила Мария Калошина.
В канун дня памяти святой Ольги митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Троицком соборе Пскова
«80-летию со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков посвящается»: псковичей приглашают на новую выставку