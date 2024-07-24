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Общество

Врач назвала продукты, повышающие работоспособность

Употребление яблок, апельсинов и жирных сортов рыбы может придать сил и энергии в течение рабочего дня, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.

Прежде всего, следует обратить внимание на фрукты. Например, обычные яблоки надолго дают организму энергию, а апельсины даже способны поднять настроение. Бананы обеспечивают человека калием для правильной работы сердца, а авокадо – питательными веществами и омега-жирными кислотами для прилива сил, отметила Мария Калошина.

Также врач-эндокринолог отметила пользу жирных сортов рыбы: омега-3 жирные кислоты, которые в ней содержатся, снижают уровень усталости и улучшают работу мозга.

При этом мясо в рационе должно быть нежирным, лучше всего курица и индейка. Тогда организм не будет тратить драгоценную энергию на переваривание пищи, а наоборот, появятся силы, пояснила Мария Калошина.

Врач также отметила важность овощей в рационе, поскольку они являются ценным источником клетчатки, витаминов и минералов. Цельнозерновые продукты дают организму энергию на долгое время, а бобовые содержат магний и калий, которые необходимы организму, добавила она.

Кроме того, врач подчеркнула, что тёмный шоколад может быстро придать организму сил. В тёмном шоколаде много какао-бобов, содержащих антиоксиданты – вещества, которые контролируют обменные процессы в организме.

«Однако употреблять темный шоколад с целью взбодриться стоит без фанатизма, поскольку он остается высококалорийным продуктом», – заключила Мария Калошина.

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