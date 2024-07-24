Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российские учёные разработали облегчающее диагностику аллергии устройство

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали простой в использовании сенсор, который может измерять концентрацию гистамина в организме человека по анализу слюны. Гистамин – это вещество, которое участвует во многих важных процессах жизнедеятельности. Поэтому его можно использовать для диагностики аллергий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, анафилактического шока и других болезней у пациентов, пишут «Известия».

При этом человек может провести исследование самостоятельно, без помощи специалиста.

«Мы не используем ферменты, которые обычно применяются для долгого хранения, при этом разработанные нами сенсоры могут храниться до шести месяцев. Главное преимущество такого способа мониторинга гистамина – его неинвазивность», – рассказал автор исследования, заведующий кафедрой аналитической химии СПбГУ профессор Сергей Ермаков.

Для исследования нужен небольшой образец слюны, что позволяет быстро провести анализ практически в любых условиях, добавил он.

С помощью этого изобретения можно за несколько минут определить, есть ли у человека аллергия на какое-либо вещество.

С помощью такого сенсора можно сначала измерить уровень гистамина в слюне пациента, затем капнуть ему в рот гомеопатическое безопасное количество вещества и снова измерить концентрацию гистамина. Так можно понять, вызывает ли проба аллергическую реакцию, заметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как отметил эксперт, этот метод исследования также называют провокационным тестом.

Специалисты считают разработку очень перспективной, особенно если учёным удастся определить стандартные значения количества гистамина в биологическом материале.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2024

Публикуем график отключений электричества в Великих Луках и районе на 25 июля
24 июля 2024

Елена Полонская назначена уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции
24 июля 2024

Флайборд-шоу в Пскове
23 июля 2024

В канун дня памяти святой Ольги митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Троицком соборе Пскова
23 июля 2024

Торжественное открытие выставки «Железная поступь стальных полков» в Пскове
23 июля 2024

Флайборд-шоу показали в Пскове
23 июля 2024

«80-летию со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков посвящается»: псковичей приглашают на новую выставку
23 июля 2024

Мопедист сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Стругокрасненском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...