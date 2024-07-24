Российские учёные разработали облегчающее диагностику аллергии устройство

08:50, 24 июля 2024, ПАИ

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали простой в использовании сенсор, который может измерять концентрацию гистамина в организме человека по анализу слюны. Гистамин – это вещество, которое участвует во многих важных процессах жизнедеятельности. Поэтому его можно использовать для диагностики аллергий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, анафилактического шока и других болезней у пациентов, пишут «Известия».

При этом человек может провести исследование самостоятельно, без помощи специалиста.

«Мы не используем ферменты, которые обычно применяются для долгого хранения, при этом разработанные нами сенсоры могут храниться до шести месяцев. Главное преимущество такого способа мониторинга гистамина – его неинвазивность», – рассказал автор исследования, заведующий кафедрой аналитической химии СПбГУ профессор Сергей Ермаков.

Для исследования нужен небольшой образец слюны, что позволяет быстро провести анализ практически в любых условиях, добавил он.

С помощью этого изобретения можно за несколько минут определить, есть ли у человека аллергия на какое-либо вещество.

С помощью такого сенсора можно сначала измерить уровень гистамина в слюне пациента, затем капнуть ему в рот гомеопатическое безопасное количество вещества и снова измерить концентрацию гистамина. Так можно понять, вызывает ли проба аллергическую реакцию, заметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как отметил эксперт, этот метод исследования также называют провокационным тестом.

Специалисты считают разработку очень перспективной, особенно если учёным удастся определить стандартные значения количества гистамина в биологическом материале.