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Происшествия

Четыре пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области

Четыре пожара ликвидировали за минувшие сутки пожарные в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Бесхозное строение сгорело на улице Григорьева в Новоржеве. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

Жилой дом сгорел в деревне Новая Зубовщина Гдовского района. Предварительной причиной возгорания является аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Удалось спасти хозяйственную постройку.

Кровля сгорела в неэксплуатируемом строении на улице 7 Ноября в Себеже. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

В квартире жилого дома огонь повредил кресло. Квартира по всей площади закопчена. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. 29 человек эвакуировали, из них шестеро детей.

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