Псковские таможенники изъяли незаконно вывозимые из России старинные реликвии и передали их в Минкультуры

09:58, 24 июля 2024, ПАИ

Две старинные книги, двенадцать монет, икону и два бумажных денежных билета передали псковские таможенники в Минкультуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Антикварные книги, монеты различных номиналов XVIII–XIX – начала XX века, старинная икона и поврежденные бумажные денежный и кредитный билеты были обнаружены в багаже граждан на российско-эстонской и российско-латвийской границах, которые выезжали из России.

При этом они не декларировали товары и не имели разрешения на их вывоз. Все эти предметы были изъяты для проведения экспертизы. Специалисты подтвердили культурную ценность этих товаров, и они не подлежат вывозу за пределы России.

«Товары, имеющие признаки культурных ценностей, могут быть вывезены за рубеж только по разрешению Министерства культуры РФ», – пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни







По решению суда том IV собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданного в 1911 году; собрание сочинений Генриха Гейне, изданное в Санкт-Петербурге в 1904 году, с библиотечным штампом Бъжецкой женской гимназии; монеты различных номиналов; икона с изображением образа святого «Спас Вседержитель», имеющая художественное значение как созданный более 50 лет назад предмет отправления религиозного культа; бумажные банкноты обращены в собственность государства и переданы для распоряжения Управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Культурные ценности пополнят коллекции российских музеев.