В музее-усадьбе Мусоргского в Куньинском районе очистили пруды

10:20, 24 июля 2024, ПАИ

В музее-усадьбе М. П. Мусоргского в Куньинском районе очистили пруды, пишет газета «Пламя».

Выделил деньги на очистку водоёмов благотворитель Дмитрий Налогин. Он нашёл подрядчиков, экскаватор и две грузовые машины.

Пруды в музее не чистили 36 лет – береговая линия заросла камышом, лозой. Пруды обмелели, заполнились илом, листвой и ветками, но благодаря Дмитрию Налогину удалось выполнить работу, отметила заведующая музеем М. П. Мусоргского Лидия Николаева.