Шесть центнеров голубики не пропустили через госграницу в Псковской области

10:37, 24 июля 2024, ПАИ

600 килограммов голубики не пропустили через российско-белорусскую границу в ФКП «Долосцы» в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Свежую голубику перевозили из Белоруссии в Санкт-Петербург.

Во время карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что в фитосанитарном сертификате на перевозимую ягоду не указана информация о карантинных объектах, от которых должна быть свободна продукция.

В связи с этим ввоз голубики на территорию России был запрещён. Ягоды возвращены на территорию Белоруссии.