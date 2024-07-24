Великолукский опытно-машиностроительный завод станет площадкой для профориентации школьников

10:33, 24 июля 2024, ПАИ

Великолукский опытно-машиностроительный завод (ВОМЗ), занимающийся производством подъёмно-транспортного оборудования, присоединился к профориентационному проекту «Билет в будущее». Об этом ПАИ сообщила региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

В рамках сотрудничества на предприятии будут организованы промышленные экскурсии для учащихся 6–11-х классов школ Великих Лук.

Отметим, партнёрами проекта уже являются АО «Псковский хлебокомбинат», завод «М-Конструктор», ООО «Псков-Полимер», ЗАО «Славянка» (торговая марка Truvor), а также другие значимые предприятия. Они организуют промышленные экскурсии и мастер-классы, на которых школьники могут познакомиться с технологическим процессом на производствах разных типов и техническим оснащением, а также попробовать свои силы в профессии.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».