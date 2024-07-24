Две команды Псковской области поборются за призы «Кожаного мяча»

11:02, 24 июля 2024, ПАИ

Две команды из Псковской области примут участие во всероссийском этапе Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч», сообщили ПАИ в пресс-службе Российского футбольного союза.

Соревнования пройдут в группах до 13 и до 15 лет. В турнире сыграют 96 команд мальчиков и 64 команды девочек из 58 регионов России. Участников финала выявляли на региональных футбольных соревнованиях.

Псковскую область представят команда мальчиков Дедовичской школы и команда девочек Псковского педагогического комплекса.

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