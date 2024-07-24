Новое оборудование закупили для культурных учреждений Пушкиногорского района

11:02, 24 июля 2024, ПАИ

Новое оборудование и музыкальные инструменты закупили для культурно-досугового центра, детского сада «Сказка» и школы искусств имени С. С. Гейченко в Пушкиногорском районе в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом пишет газета «Пушкинский край» со ссылкой на главу муниципалитета Оксану Филиппову.



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»













В настоящее время в проект входит не только ремонт зданий, но и приобретение оборудования на сумму около 120 млн рублей.

На данный момент в культурно-досуговый центр поступило новое музыкальное и световое оборудование, микшерные пульты, инструменты, сабвуферы, микрофонные радиосистемы, сценические мониторы и другое. Общая стоимость затрат для этого учреждения составит 78 млн рублей.

Для детского сада уже заключили контракты на покупку оборудования для пищеблока, плиты, котлов, стеллажей для белья. Кроме того, уже на месте есть новые стиральные машины. В том числе планируется обновить детскую мебель.

В школу искусств уже закупили хореографические станки, муфельную мебель, принтеры и мольберты. Также здесь обновят мультимедийное и компьютерное оборудование.