Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Острове

11:39, 24 июля 2024, ПАИ

Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Острове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на перекрёстке улиц 1 Мая и Карла Маркса. Столкнулись Lada Granta, Volkswagen Т4, Volkswagen Passat. Пассажира Lada Granta госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.