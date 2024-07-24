Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Острове
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Острове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на перекрёстке улиц 1 Мая и Карла Маркса. Столкнулись Lada Granta, Volkswagen Т4, Volkswagen Passat. Пассажира Lada Granta госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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