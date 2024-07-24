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Гор покоряет новые вершины

Вот уже год, как бельгийская овчарка малинуа по кличке Гор – пенсионер. Осталась в прошлом служба в УФСИН России по Псковской области, а с ней и трудовые будни, наполненные ежедневными тренировками, обучениями, выездами. К работе в ведомстве Гор (Хантер) приступил ещё маленьким. Его основательно готовили. Этим занимался его главный друг и коллега – кинолог отдела по конвоированию Станислав Фёдоров. Благодаря стараниям специалиста из полуторамесячного щеночка-комочка вырос первоклассный четвероногий сотрудник. Подробности истории ПАИ рассказали в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Вот уже год, как бельгийская овчарка малинуа по кличке Гор – пенсионер. Фото здесь и далее предоставлены пресс-службой УФСИН России по Псковской области

«Гор попал мне в руки совсем крохой. Мы подружились, и началась ежедневная кропотливая работа: притирались, изучали характеры друг друга. Интересный это период. Несмотря на то что кинологический опыт у меня уже был (профильное образование, кинолог во время службы в армии), Гор открыл для меня новые горизонты и понимание того, что только через безусловную любовь можно заслужить доверие и подчинение животного. Очевидные вещи, но пес подсветил мне этот момент очень сильно. А потом начались чудеса, и спустя год тренировок мы успешно выступили на Кубке ФСИН России по многоборью кинологов», – рассказывает Станислав Фёдоров.

Станислав Фёдоров и его друг успешно выступили на Кубке ФСИН России по многоборью кинологов

Тогда среди сотен участников масштабного мероприятия псковский тандем оказался в числе призёров. Гор проявил себя спринтером, преодолев полосу препятствий с лучшим результатом. За это «старший коллега» дал четвероногому напарнику меткую характеристику «быстрый». Впоследствии в их общении появилось много определений-маячков: «солдат», «дружище». Это сильнее скрепляло пару и помогало в профессиональной деятельности. Поэтому, когда речь зашла о дальнейшей судьбе Гора вне службы, Станислав не раздумывал.

Станислав решил забрать пса себе домой. Теперь они вместе путешествуют по всей стране

«Мой дом стал его домом. И в нашей семье никто не был против такого пополнения, – поясняет он. – Жизнь на заслуженном отдыхе для Гора протекает спокойно и размеренно. Мы вместе гуляем, совершаем пробежки. Он спокоен и всегда рад новым впечатлениям, у него изменился рацион. Жена балует. Кстати, они очень подружились, и если раньше она его побаивалась, то сейчас и намека на это не осталось. Она тактична, он исполнителен, здесь чувствуется его выучка, ум. Служебные собаки – это думающие животные».

Помимо смены места жительства, обустройства в семье, где Гор занял позицию защитника дома, он проявил себя любителем путешествий. Заметив эту особенность, Станислав оборудовал в личном автомобиле специальное посадочное место. Теперь все поездки проходят с комфортом. Вместе со своими хозяевами он побывал в разных уголках не только региона, но и страны. За это время путевой лист хвостатого туриста пополнился большим количеством интересных локаций. Посетил он и столицу, самый центр Москвы – Красную площадь. Прогулялся, полюбовался красотами, понравилось, но в родные края возвращался с особым рвением. Народная мудрость сработала и в случае с этим умным и сообразительным животным: намного лучше только там, где любят, заботятся и берегут, намного лучше только дома.

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