Светлана Мельничук – о работе общественным помощником губернатора: Нет такого вопроса, на который мы не найдём решения

17:39, 24 июля 2024, ПАИ

Многие псковичи небезразличны к жизни региона и стараются активно искать пути решения насущных проблем. Иногда самым действенным способом кажется личное обращение к главе региона. Число вопросов, просьб, предложений, проблем, с которыми обращаются псковичи к Михаилу Ведерникову, растёт постоянно. Быть на постоянной связи с жителями региона, владеть информацией о происходящем в самых разных сферах жизни – из разных мест области губернатору помогают его общественные помощники. С какими проблемами и зачем обращаются псковичи, какие вопросы передаются лично главе региона, как такая работа отражается на обычной жизни – в интервью с общественным помощником губернатора Псковской области, председателем регионального отделения Союза пенсионеров России Светланой Мельничук.

– Светлана Андреевна, какие задачи в первую очередь стоят перед общественными помощниками губернатора?

– Как общественный помощник губернатора я понимаю свою задачу – это работа со старшим поколением. Поэтому со всеми вопросами, с которыми обращаются пожилые люди, я, естественно, стараюсь в первую очередь разобраться сама и объяснить всё человеку, который пришёл на приём. Моя задача – сделать всё то, что мы можем сделать самостоятельно, подключив волонтёров, организации, потому что мы располагаем информацией, где, кто и что может сделать.

– С какими вопросами к вам чаще всего обращаются жители?

– Ежедневно к нам в Союз пенсионеров на приём приходят до десяти человек. Вопросы, которые их интересуют, – это, во-первых, вопросы юридические. Они хотят получить юридическую бесплатную консультацию. Это мы стараемся сделать или же своими силами, или направить в Ассоциацию юристов, где с ними в обязательном порядке поработают. Также это правовые вопросы, которые касаются семейного, наследственного права. Очень много вопросов по здоровью, по геронтологии. Мы очень плотно занимаемся этими проблемами, взаимодействуя и с псковским госпиталем ветеранов и отправляя в Пироговский центр в Москву, где в 11 клиниках с псковичами плотно занимаются. Нет такого вопроса, на который мы или же не нашли ответ, или не подсказали, куда необходимо обратиться и проследили, чтобы человек получил ответ.

– А какие проблемы в последнее время стали самыми распространёнными среди жителей региона?

– В последнее время часто обращаются люди, обманутые мошенниками. Особенно последние два месяца ежедневно мошенники атакуют под любым предлогом, ссылаясь на то, что они представляют Союз пенсионеров России и делегированы на работу с пенсионерами. У них очень веские аргументы, и, к сожалению, люди иногда откликаются на это. Поэтому мы объясняем и рассказываем, и проводим серию занятий самостоятельно или с помощью других организаций, в том числе и Молодёжного центра.

– Светлана Андреевна, а какие из последних обращений были удачно решены при поддержке властей?

– Один из последних примеров – ко мне обратилась женщина, которая раньше жила в Новосокольниках, с просьбой попасть на приём к губернатору. Я вначале её выслушала, потому что моя самая первая задача – это отсеять то, что мы можем решить своими силами, дополнительно не нагружая губернатора. Выяснилось, что в Новосокольниках живёт одинокая пожилая женщина, бывший почтальон. Она проживает в частном доме с разрушенной печкой, которую топит по-чёрному. Чтобы помочь ей, я связалась с нашим местным отделением Союза пенсионеров в Новосокольниках. Там подключили соцзащиту, волость. Они проведали эту женщину, посмотрели, чем могут помочь, предложили разместить её в больницу для лечения или разместить на зиму в социальный центр, от чего она отказалась. Но она очень нуждается в том, чтобы там подремонтировали печку, немного привели в порядок дом. Чем там сейчас и занимаются.

– Как часто вам приходится обращаться напрямую к губернатору, чтобы решить поступивший вопрос?

– Нельзя сказать, что это так уж часто. Вопрос, который я понимала, что мы решить своими силами не можем, и с чем я обратилась к губернатору – это вопрос по Добыченской школе в Палкинском районе. Она нуждается в капремонте и ремонте крыши. К нам обратился волонтёр, передал просьбу руководства Добыченской школы, что необходимо к учебному году отремонтировать школу, о чём я доложила губернатору. Губернатор дал распоряжение. Сейчас я работаю с главой района Ольгой Потаповой, мы держим это на контроле. Если не успеют сделать сейчас, значит сделают в течение учебного года. Вообще, есть несколько школ в Палкинском районе, которые мы держим в поле зрения и стараемся им помочь – передали, например, 14 компьютеров, много различной одежды, небольших гаджетов, несколько велосипедов.

– Зачем псковичи так стремятся попасть на личный приём к губернатору?

– В каждом отдельном случае разный подход: когда я вижу, что это человек, которого не столько волнует результат, сколько ему необходимо проявить такую позицию, тогда это одно решение вопроса. А когда я вижу, что действительно надо вмешаться и помочь, я адресовываю, обращаюсь туда, где можно решить эти вопросы без губернатора. Особенно в первое время были такие обращения, когда всем казалось, что если он лично встретится с губернатором, то тут всё решится, и он сам себя зауважает, что решил такой вопрос. Но в основном так действуют мужчины. Женщины ведут себя несколько более корректно, они понимают степень загрузки и их интересует результат, а не процесс общения с губернатором.

– Какое отражение находит работа общественным помощником губернатора в вашей жизни?

– Это стимулирует меня, заставляет меня постоянно повышать уровень своих знаний, использовать для этого все возможности и все источники. Ведь как ты можешь решить что-то, если ничего не знаешь? Хотя я до сих пор считаю, что я ничего не знаю или знаю слишком мало. Поэтому работаю, поэтому учусь. Сейчас я прошла обучение по финансовой грамотности в Российском экономическом университете имени Георгия Плеханова. Ну и все семинары, вебинары, которые проходят по вопросам медицины, геронтологии, по вопросам финансовой грамотности – всё это меня интересует. Я стараюсь быть в курсе для того, чтобы не попасть впросак и не дать неправильный совет. Самое главное – я знаю, что все знать невозможно, но я знаю, к какому источнику можно обратиться.