Около 50 мероприятий пройдёт в Псковской области в честь Дня крещения Руси
Около 50 мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Руси, пройдут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Например, в Псковской областной универсальной научной библиотеке 26 июля пройдёт показ лекции из фонда Президентской библиотеки «Внешняя политика князя Владимира Святого накануне крещения Руси», а также презентация коллекции материалов из фонда Президентской библиотеки, посвящённых Дню крещения Руси. Кроме того, сотрудники учреждения подготовили для гостей книжную выставку «Так крестилась Русь» из цикла «Дни, события, даты».
В том числе некоторые события пройдут в досуговых центрах, сельских клубах и библиотеках муниципалитетов. Жителей ждут выставки, музейные уроки, духовные часы, беседы, встречи и другие мероприятия.
Добавим, День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля.
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