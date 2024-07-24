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Общество

Около 50 мероприятий пройдёт в Псковской области в честь Дня крещения Руси

Около 50 мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Руси, пройдут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Например, в Псковской областной универсальной научной библиотеке 26 июля пройдёт показ лекции из фонда Президентской библиотеки «Внешняя политика князя Владимира Святого накануне крещения Руси», а также презентация коллекции материалов из фонда Президентской библиотеки, посвящённых Дню крещения Руси. Кроме того, сотрудники учреждения подготовили для гостей книжную выставку «Так крестилась Русь» из цикла «Дни, события, даты».

В том числе некоторые события пройдут в досуговых центрах, сельских клубах и библиотеках муниципалитетов. Жителей ждут выставки, музейные уроки, духовные часы, беседы, встречи и другие мероприятия.

Добавим, День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля.

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