МРОТ до 22 440 рублей предложил увеличить Минтруд с 2025 года

13:22, 24 июля 2024, ПАИ

МРОТ в размере 22 440 рублей предложило установить Министерство труда и социальной защиты России с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минтруда РФ Антона Котякова.

С 2025 года минимальный размер оплаты труда определён как 48% от медианной зарплаты. Рост составит 16,6%. Увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн человек, уточнил Антон Котяков.

Напомним, в 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля. В начале года МРОТ был проиндексирован на 18,5 % и теперь составляет 19 242 рубля.