Устаревшие мусорные контейнеры в СНТ в Псковской области перестанут обслуживать с 25 августа

14:35, 24 июля 2024, ПАИ

О замене старых контейнеров в СНТ рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Тема». Видеообращение с разъяснением вопроса глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Этот выпуск посвящён достаточно узкой, но пока ещё актуальной теме – обращению с отходами. Касается он не всех, а только владельцев участков в СНТ. Тем не менее решил расшить тему подробнее во избежание недопонимания. Как уже говорил, сейчас мы находимся на переходном этапе смены мусорного регопепатора в Псковской области», – отметил губернатор.

В области создают собственную областную компанию, которую насыщают новой техникой и кадрами. Это крайне сложные, но необходимые для региона решения. В процессе идёт унификация подходов к вывозу мусора на всей территории области, в том числе это касается обновления всей инфраструктуры, обратил внимание глава региона.

«В частности, выяснилось, что у нас есть СНТ с давным-давно устаревшими мусорными контейнерами. При расчётном сроке эксплуатации десять лет, они стоят в два, а то в три раза больше. Помимо того, сегодня это, как правило, протекающие, ржавые корыта. За прошедшие годы поменялись и стандарты – все контейнеры, которые закупались в последние годы имеют другие формы и крепления», – сказал Михаил Ведерников.

Новая современная техника лишена возможности работать с такими бункерами, обратил внимание глава региона.

«Единственная машина, которая может этим заниматься, дышит на ладан – мы её взяли в аренду у предыдущего регоператора. Но она постоянно будет ломаться и тем самым срывать сроки вывоза мусора в СНТ», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Проблема не имеет массовый характер, добавил он. Всего таких контейнеров, например в Псковском районе, около 70 штук.

«Тем не менее, чтобы их вывозить нам нужно закупать дополнительные специализированные машины стоимостью более 14 млн рублей каждая. Думаю, вы согласитесь, что тратить такие деньги для сохранения мусорных раритетов – просто неразумно. Бункер нужно менять», – обратил внимание он.

Согласно законодательству, это должны сделать СНТ. «Поставить надо хорошие, современные контейнеры, которые стоят порядка 50 тысяч рублей. Дешёвые, пластиковые не подойдут. В СНТ всегда много крупногабаритного мусора, который просто-напросто такой контейнер сломает. На первый взгляд сумма кажется большой, но при распределении на всех владельцев СНТ получится от 100 до 300 рублей – единовременный платёж в зависимости от численности. Думаю, это подъёмный разовый платёж», – сказал Михаил Ведерников.

Альтернатива есть, но она совсем не эстетичная. У контейнеров можно срезать верхушку, добавил он. «Но получатся обрезанные, уродливые корыта. И это, конечно, не то, что люди хотят видеть в садоводствах», – подчеркнул он.

Необходимые консультации по покупке контейнеров председатели СНТ могут получить по телефонам (8 8112) 20-14-31 и (8 8812) 20-13-32.

«Там вам объяснят, что, где и как делать. На переходный период даётся месяц. До 25 августа будем убирать мусор арендованной техникой. После этого старые бункеры обслуживаться не будут. Рекомендую председателям СНТ как можно быстрее отработать этот вопрос. Контейнеры сейчас в наличии у производителей есть», – заключил глава региона.