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Культура

Выставку о Толстом и Пушкине открыли в «Михайловском»

Выставку «Благодаря божественному Пушкину». Как Пушкин повлиял на Толстого» открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», сообщили ПАИ в музее.

Фото: музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

«Название экспозиции, подготовленной в московском Государственном музее Л. Н. Толстого, взято из письма Льва Николаевича его другу и помощнику, русскому философу, публицисту и литературному критику. Толстой пишет о своём тогда ещё только будущем романе «Анна Каренина» – о замысле, к которому пришёл «…невольно и благодаря божественному Пушкину», – отметили сотрудники музея.

Юлия Рябинина. Лев Толстой (2019 год). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Это письмо, датированное 25 марта 1873 года, на выставке в «Михайловском» можно увидеть среди других писем, фрагментов рабочих рукописей и дневниковых записей Толстого, иллюстраций к произведениям двух русских гениев, фотографий, репродукций произведений живописи и графики, других материалов.

«Ещё одна составляющая выставки – рассказ о родственных связях Пушкина и Толстого: мать Льва Толстого Мария Николаевна и Александр Сергеевич приходились друг другу четвероюродными братом и сестрой. При жизни литераторам встретиться не довелось: Толстому было только восемь лет, когда погиб Пушкин», – подчеркнули в музее. Древо их родственных связей также можно увидеть в экспозиции, сообщили в музее.

Выставка будет очень интересна самому широкому кругу людей, интересующихся историей отечественной литературы и культуры, но особенно – студентам-филологам, учащимся старших классов, преподавателям-словесникам, убеждены в музее. Экспозиция развёрнута в научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 15 сентября.

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