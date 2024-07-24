Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Порхове

15:50, 24 июля 2024, ПАИ

Автомобиль Niva Chevrolet сбил женщину на пешеходном переходе у дома № 2 на площади Красной Армии в Порхове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, её госпитализировали в медучреждение.

На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.