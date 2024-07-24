Легковой автомобиль протаранил магазин после ДТП с грузовиком в Локне
Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, после чего легковушка протаранила магазин на площади в Локне, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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