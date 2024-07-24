Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области

16:16, 24 июля 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова













При исполнении воинского долга погибли гвардии сержант Алексей Гаврилов, гвардии сержант Роман Кулько, гвардии рядовой Андрей Удоратин, рядовой Алексей Буланов, рядовой Николай Горюнов, рядовой Сергей Пароход, рядовой Сергей Яковенко.

Михаил Ведерников выразил свои соболезнования семьям погибших военнослужащих. «Приношу искренние соболезнования родным и близким. Помощь семьям обязательно окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», – отметил глава региона.