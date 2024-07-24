Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли гвардии сержант Алексей Гаврилов, гвардии сержант Роман Кулько, гвардии рядовой Андрей Удоратин, рядовой Алексей Буланов, рядовой Николай Горюнов, рядовой Сергей Пароход, рядовой Сергей Яковенко.

Михаил Ведерников выразил свои соболезнования семьям погибших военнослужащих. «Приношу искренние соболезнования родным и близким. Помощь семьям обязательно окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», – отметил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2024

В Псковской области восстановили снесённый паводком мост, который связывал деревню с внешним миром
24 июля 2024

Самые безопасные водоёмы в Псковской области назвал специалист
24 июля 2024

Андрей Маковский: Избирательная система уходит в цифру
24 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области
24 июля 2024

27 пляжей оборудованы для купания в Псковской области
24 июля 2024

Около десяти тысяч человек стали участниками фестиваля «Псков молодой»
24 июля 2024

Путеводитель по Псковской области Ники Ганич презентуют в медиацентре ПАИ
24 июля 2024

Устаревшие мусорные контейнеры в СНТ в Псковской области перестанут обслуживать с 25 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...