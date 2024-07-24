Стала известна дата матча Кубка России между «Псковом» и «Луки-Энергией»

17:09, 24 июля 2024, ПАИ

Стала известна дата матча первого раунда Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией», сообщили ПАИ в пресс-службе соревнований.

Матч состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 31 июля. Начало в 19:00. Победитель игры продолжит участие в турнире и сыграет с профессиональной командой «Калуга».

Напомним, что команды встречались в прошлом году на этой же стадии Кубка России. Тогда победу одержала команда «Луки-Энергия» со счётом 3:2. Кроме того, псковичи и великолучане сыграли вничью в товарищеском матче в начале февраля – 1:1.

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