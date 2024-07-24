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Спорт

Дмитрий Аленичев заявил, что вскоре вернётся к тренерской деятельности

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев вскоре вернётся к тренерской деятельности. Об этом он заявил в эфире программы ПАИ «На спорте».

Дмитрий Аленичев заявил, что вскоре вернётся к тренерской деятельности. Фото: ПАИ

«Те, кто уже тренировал, могут со мной согласиться. [Минусы тренерства. – ПАИ] Это бессонные ночи, тратишь очень много нервов. Одно дело, когда ты футболист, и отвечаешь сам за себя. Другое дело, когда ты главный тренер, и на тебе лежит ответственность за 25 футболистов. Это огромнейшая ответственность, и я прекрасно понимаю, о чём говорю. Стрессовые ситуации были, но, тем не менее, я люблю эту профессию и в скором времени к ней вернусь», – отметил гость программы.

Последним клубом Дмитрия Аленичева стал красноярский «Енисей», который он возглавлял с 2017 по 2019 годы. Отметим, что Дмитрий Аленичев – первый российский футболист, которому удалось завоевать два главных европейских титула – Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

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