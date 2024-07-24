Новую интерактивную программу «Палитра русского костюма» представят в Псковском музее-заповеднике

20:09, 24 июля 2024, ПАИ

Псковский музей подготовил новую культурно-образовательную интерактивную программу для родителей с детьми «Палитра русского костюма». Программа пройдёт 28 июля в рамках совместного проекта Псковского музея и Российского этнографического музея – на новой выставке «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участники программы познакомятся с основными деталями русского национального костюма, узнают секреты росшива деталей костюма и головных уборов. В ходе программы в музейной мастерской у вас будет возможность сделать бумажный вариант кокошника в технике «сажение по бели».

Начало программы в 14:00 в фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7).