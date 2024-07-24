Вопросы развития международных контактов с казаками обсудили в центре «Соотечественник» в Псковской области

18:20, 24 июля 2024, ПАИ

Вопросы добровольного переселения соотечественников и развитие международных контактов с казаками обсудили специалисты центра «Соотечественник» с руководством регионального отделения Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и зарубежья» в Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

На встрече представителей казачества проинформировали о действии на территории Псковской области государственной программы, о государственных гарантиях её участникам и членам их семей, о деятельности центра.

«Очень интересные положительные примеры переселения по линии казачества: доктор медицинских наук, детский писатель, медицинский работник переехали в Порховский и Дедовичский районы Псковской области», – заметили в организации.

Участники детально проработали дальнейшие направления совместной работы с целью привлечения соотечественников к участию в государственной программе.

В ближайших планах подписание соглашения о сотрудничестве и консультация в режиме ВКС заинтересованных семей из Германии.