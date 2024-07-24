Экспозицию «Русские и сето» временно закроют в музее-заповеднике «Изборск»

18:30, 24 июля 2024, ПАИ

Экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история» в усадьбе купца Шведова будет недоступна для посещения с 25 до 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

«Приносим свои извинения и просим учитывать эту информацию при планировании путешествия. Уже в это воскресенье, 28 июля, мы вновь ждём вас на экскурсиях по экспозиции», – отметили в музее.

Начало мероприятий в 10:00, 12:00 и 14:00.